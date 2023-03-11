Днем в регионе 0… -5°С. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области в ночь на 11 марта прошли сильный снег и метель. Днем в субботу погода в регионе ожидается с прояснениями. В северной части все также метель со снегом, в южной – мокрый снег. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ветер возьмет направление с юго-запада и юго-востока, на севере области ветер ожидается северный и северо-восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду. Ночью синоптики отмечали температуру воздуха в -4… -9°С, на северо-западе края холоднее: -12…-17 °С.

Днем в регионе 0… -5°С, на севере показатели значительно ниже: -8… -13°С.

В Благовещенске ночью было облачно, прошел небольшой снег. Днем осадков не ожидается, ветер возьмет направление с юго-запада, днем с запада, скорость ветра 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составила -5…-7°С, днем: 0…-2°С.

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