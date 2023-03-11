Трагический пожар унес жизни двух жительниц Белогорска в Амурской области

Фотография с места происшествия. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

Минувшей ночью 11 марта трагический пожар в Амурской области унес жизни двух женщин. Возраст погибших не известен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Деревянный частный дом вспыхнул в Белогорске. Когда специалисты прибыли по указанному адресу, здание полыхало огнем. Пока пожарные занимались тушением и обследованием территории, в доме обнаружились две женщины без признаков жизни. Как уточнили в ведомстве, пожар разгорелся так сильно из-за того, сообщение о возгорании поступило слишком поздно.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Белогорску и Белогорскому району организовали доследственную проверку. Теперь экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП. Причину гибели женщин установят специалисты судебно-судебно-медицинской экспертизы.

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