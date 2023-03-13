Благовещенск. Фото: Иван МАКЕЕВ

На востоке Амурской области в понедельник, 13 марта, ожидается небольшой снег. По региону – переменно облачно, ночью в пониженных местах туманно. Ветер возьмет направление с севера и северо-запада, слабый до умеренного. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По данным синоптиков, температура воздуха ночью составила -18…-13°С, в северо-западной части области при прояснениях -28…-23°С. Днем ожидается потепление до -8…-3°С, на северо-западе -15…-10°С.

В Благовещенске переменно облачно и без существенных осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, ночью до девяти метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время суток составила -15…-13°С, днем теплее: -5…-3°С.

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