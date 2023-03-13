Школу на 1200 детей планируют построить в Благовещенске

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска.

В Благовещенске построят еще одну школу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В городе, как известно, расширяются все районы. Причиной тому стала активная застройка. А потому вполне резонно возникает необходимость в появлении общеобразовательных учреждений. По данным мэрии, в районе медицинского колледжа, на улице Зеленая, 30, совсем скоро развернется стройка. Здесь планируют возвести школу на 1200 мест.

Подробности пока неизвестны. О том, кто и когда, сможет здесь обучаться, в пресс-службе администрации города обещали рассказать немного позже – после того, как во вторник, 14 марта Во вторник, 14 марта, ведомство подпишет концессионное соглашение с инвестором строительства. Переговоры шли с весны 2022 года.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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