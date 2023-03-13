Космодром, газовый завод, логистический кластер: на что пойдут инвестиции бизнеса и государства в Амурскую область

Фото: Telegram-канал Василия Орлова.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отрапортовал о рекордном привлечении инвестиций в регион за 2022 год. Речь идет о сумме в 464 миллиарда рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Губернатор упомянул несколько проектов, на которые пойдут средства. В первую очередь, это Амурские газоперерабатывающий и газохимический заводы (ГПЗ и ГХК), космодром Восточный, терминал «Каникурган» (логистический комплекс) и другие. Применяется механизм государственно-частного партнерства (концессия). Предприниматели помогут обновить систему водоснабжения в Благовещенске и построить путепровод в Новобурейском.

– Таких результатов удалось достичь благодаря созданию для компаний хороших условий. Это подтверждает и Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, который составляется на основе оценок предпринимателей, – уточнил Василий Орлов.

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