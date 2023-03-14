Мужчина прыснул кислотой в лицо бывшей девушке из-за разрыва в Амурской области

Мужчина подкараулил бывшую сожительницу. Иллюстрация из архива. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Несостоявшийся казанова может быть осужден в Амурской области. Житель пгт Магдагачи, у которого уже были проблемы с законом, вновь будет привлечен к ответственности. Из-за разрыва с девушкой и ее отказа возобновить отношения мужчина прыснул кислотой в лицо экс-сожительницы, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области.

Все произошло еще 10 июня 2022 года. За месяц до злосчастной даты пара рассталась. Мужчина пытался вернуть все как было, но попытки примирения успехом не увенчались. С горя подозреваемый, считают в УМВД, напился и подкараулил бывшую, а затем плеснул уксусную кислоту в лицо. Раствор подготовил специально, то есть, нападение было спланированным.

– [Пострадавшая] получила химические ожоги глаз, лица и шеи. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказали в местной больнице, после этого она также проходила лечение в клиниках областного центра, – уточнили в УМВД.

Фигуранта задержали по горячим следам. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за это грозит до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый под подпиской о невыезде, сам он вину признал и содействовал следствию, что может учесть суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.