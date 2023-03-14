Предлагали апартаменты, отдохнуть, покурить: в Амурской области прикрыли «приятельский» притон

Отдохнуть в притоне можно было за еду или алкоголь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Организаторы наркопритона из поселка Серышево Амурской области окажутся на скамье подсудимых, расследование уголовного дела в их отношении завершено. Двое приятелей, 1989 и 1996 года рождения, обустроили уютное местечко, приглашали туда людей для употребления наркотиков в обмен на еду, алкоголь и сигареты, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на УМВД по Амурской области.

Вот как все началось. В январе 2022 года друзья (ранее проблем с законом не имели) решили подзаработать, не имея постоянного источника доходов. Решили проблему нетривиально, наркотическую смесь для курения растаманы готовили в лесном массиве неподалеку, приглашали знакомых. За символическую плату (как мы уже обозначили, алкоголь, сигареты или даже растворитель для гашишного масла) можно было расслабиться в апартаментах и отдохнуть.

– После каждого визитера организаторы в целях конспирации всякий раз производили тщательную уборку, выбрасывали мусор, который оставался от употребления наркотических средств, проветривали квартиру, – уточнили в УМВД.

Свою вину фигуранты признали, да и доказательств было достаточно. Мужчинам при этом может грозить относительно лояльное наказание – до шести лет лишения свободы.

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