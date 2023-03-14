Вышел с трубками в животе: мужчина в Амурской области сбежал из хирургии и до сих пор не найден

Денис будто испарился. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области продолжают искать 34-летнего Дениса Ивановича Куреного, поисковыми работами занимается ПСО «Амур». Его исчезновение схоже со сценарием мистического триллера. Выяснилось, что мужчина сбежал из хирургии городской клинической больницы, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В ПСО уточнили, что Денис нуждается в срочной медпомощи. Он самовольно покинул учреждение 5 марта, при этом в области живота у него постоперационные швы, в брюшную полость также были вставлены трубки для вывода жидкости. И ничего неизвестно о том, зачем мужчина ушел и что сделал с медицинскими предметами в теле. В ПСО не раскрыли, какую операцию перенес Денис.

Фото: ПСО «Амур»

Приметы мужчины следующие: рост 175-180 сантиметров, темные волосы, короткая стрижка, густые брови. Телосложение худощавое. Во что был одет – не уточняется. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего человека, просят позвонить по телефону: 8 924-040-21-23 (Поисково-спасательный отряд) или 102 (полиция).

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