Илья не смог победить болезнь. Фото:t.me/amurteatr.

Скорбная новость пришла из Амурского областного театра драмы. Руководство сообщило, что после продолжительной болезни скончался молодой артист Илья Князев, известный зрителям по многим спектаклям. Прощание с ним состоится в четверг, 16 марта.

– Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни - всю энергию отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа, – отметили в театре.

Несмотря на то, что Илья только в прошлом году выпустился из Иркутского театрального училища, в Благовещенске он успел поучаствовать во многих постановках. Зрителям он запомнился по ролям в спектаклях «Ромео и Джульетта», где он играл Самсона, серьезной постановке «Ханума», в которой Илья исполнил роль торговца фруктами, в спектакле «Ночь перед Рождеством» был Казаком, в «Сюжете для небольшого рассказа» актер сыграл Медведенко, а в сказке «Как три богатыря Новый год спасли» перевоплотился в Змея Горыныча.

Театр выразил слова соболезнования близким актера. Фото:t.me/amurteatr.

Коллегам Илья Князев запомнился как искренний и очень добрый, светлый человек, профессионал своего дела – яркая творческая личность. Прощание с ним состоится 16 марта с 11:00 до 12:00 в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы по адресу Релочный переулок, 15.

Коллектив таетара скорбит об утрате, редакция «КП-Благовещенск» также выражает искренние слова соболезнования родным и близким Ильи Князева.

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