Пьяный водитель без прав устроил гонки от полиции в Благовещенске

Мужчина не подчинился требованиям инспекторов об остановке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Практически голливудский блокбастер развернулся на улицах Благовещенска из-за любителя пригубить за рулем. Мужчина, неоднократно судимый за вождение в состоянии опьянения, взялся за старое, но снова попался полиции. Однако сдаваться «без боя» гонщик не хотел, поэтому предпринял все, чтобы уйти от очередного наказания.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Амурской области, инспекторы заметили виляющий по дороге автомобиль, но водитель попросту проигнорировал требования об остановке и прибавил газу. Экипажу ДПС пришлось преследовать нарушителя. Рулевой Mitsubishi Lancer гнал на красный и создавал угрозу для жизни и здоровья окружающих. Рядом с административным зданием в переулке Техническом водитель и вовсе не справился с управлением и протаранил патрульную машину, но даже после этого нее остановился. К счастью, обошлось без пострадавших.

На ходу водитель поменялся местами с пассажиром. Повод для этого был серьезный, ранее мужчину уже шесть раз судили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина даже три года отсидел в колонии. Когда полицейские все же смогли заблокировать автомобиль в районе дома 65 по улице Островского, экипаж оказал активное сопротивление сотрудникам. Более того, водитель пытался затеять драку, поэтому пришлось применить наручники.

В итоге мужчин 1991 и 1982 годов рождения доставили в полицейский участок, от прохождения медосвидетельствования оба отказались. В отношении них сотавили административные материалы по целому ряду статей, это и неповиновение законному распоряжению полицейского, и вождение в состоянии опьянения, отсутствие страховки, езда без прав. Что касается водителя, на 40-летнего мужчину, скорее всего, заведут новое уголовное дело. А пока любителям погонять за неповиновение сотрдуникам назначили административный арест, 10 суток водителю и 6 – его спутнику. Машину поместили на спецстоянку.

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