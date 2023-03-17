Власти Приамурья выделили почти 200 миллионов рублей на поддержку фермеров

В правительстве Амурской области объявили, что сейчас проходят конкурсы на поддержку от министерства сельского хозяйства. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В 2023 году Власти Амурской области направили почти 200 миллионов рублей на поддержку фермеров. Большинство средств (а именно 153, 4 миллиона) направлено на грант «Агропрогресс» и 29, 4 миллиона на грант «Агростартап», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В правительстве Амурской области объявили, что сейчас проходят конкурсы на поддержку от министерства сельского хозяйства. Один из них - на предоставление финансов на развитие семейных ферм и «Агропрогресс». Деньги предоставляются в размере не более 30 миллионов рублей и не превышают более 70 процентов затрат стоимости проекта, предложенного участником. Такую поддержку в этом году получат не менее девяти хозяйств. За эти гранты борются 13 заявителей.

Другой грант – «Агростартап». Он предоставляется в рамках мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он составляет не более пяти миллионов рублей на одного победителя конкурса и не должен превышать 90% затрат стоимости проекта. Грантом «Агростартап» в этом году смогут воспользоваться семь хозяйств.

Отметим, что в этом году правительство страны повысило размер гранта «Агростартап» до семи миллионов рублей для заводчиков крупного рогатого скота, производящих мясо и молоко, и до пяти миллионов рублей – для предпринимателей других направлений сельского хозяйства. Для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, выплаты увеличатся до восьми миллионов рублей.

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