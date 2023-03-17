Спасти пешехода не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП унесло жизнь пешехода в Амурской области. Трагедия разыгралась в Октябрьском районе в поселке Мухинский в ночное время. Пока подробностей мало, известно, что под колесами Toyota Land Cruiser оказалась женщина 1988 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Амурской области, по предварительным данным за рулем внедорожника находился водитель 1994 года рождения. Авария произошла на улице Пионерской, около 00:30. По какой именно причине автомобилист не смог избежать наезда на пешехода – установят специалисты. Трезвый мужчина был или нет – не сообщается.

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