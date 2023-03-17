Благодаря сбою в банкомате женщина в Амурской области похитила крупную сумму у иностранки

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летняя жительница Благовещенского округа присвоила себе 100 тысяч рублей, доверенных ей иностранкой. За это амурчанка может на пять лет лишиться свободы, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Дело было в ноябре прошлого года, в одном из торговых центров амурской столицы. Иностранка попросила местную жительницу перевести наличные на карту с помощью банковского счета последней. За это уроженка зарубежного государства предложила благодарность в размере тысячи рублей.

Обсудив условия импровизированной сделки, женщины подошли к банкомату. Аппарат принял купюры, но… завис. На экране появилось сообщение о неисправности, не было понятно, завершилась ли операция. Служба техподдержки банка уверила владелицу российской карты, что средства поступят на ее счет в течение трех рабочих дней.

Женщины разошлись, обменявшись номерами телефонов и договорившись встретиться снова, как только россиянка получит сумму. Иностранка переживала, и, чтобы успокоить ее, помощница на время дала ей свою карту и записала видео, в котором обещала все вернуть.

Но амурчанка нарушила уговор. Получив уведомление о поступлении средств, мошенница стала частями переводить их на карту другого банка, а затем – снимать и тратить на свои нужды. На какую карту – собственную или чужую – она отправляла краденые деньги, неясно. Звонки и сообщения иностранки злоумышленница долго игнорировала, но в итоге ответила, что вернула средства и ничего не должна.

Потерпевшая обратилась в МО МВД России «Благовещенский». По ее заявлению полицейские взялись за дело, установили личностьи и адрес подозреваемой. Когда стражи порядка нанесли ей визит, аферистка не стала отрицать вину и призналась в содеянном. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Часть причиненного иностранке ущерба она уже возместила.

Противоправные деяния амурчанки квалифицированы по части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Расследование дела окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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