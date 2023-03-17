Носит очки, в куртке с капюшоном: в Амурской области разыскивают причастного к преступлению

Мужчину подозревают в хищении денег с банковской карты. Фото: УМВД России по Амурской области.

В Амурской области по подозрению в краже денег с банковской карты ищут подозреваемого. К преступлению может быть причастен мужчина в возрасте, который попал в прицел камеры видеонаблюдения в одном из магазинов.

Сейчас специалисты управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области устанавливают личность мужчины. Само хищение с чужой банковской карты произошло в период с 9 по 10 февраля. Какая точно сумма пропала в ведомстве не уточнили, но пресс-служба краевого управления МВД поделилась, что по факту кражи заведено уголовное дело.

Полицейские ищут мужчину славянской внешности, на вид которому 55-60 лет, среднего телосложения. Подозреваемый был одет в куртку с капюшоном темного цвета, темные штаны, шапку и обувь. Он носит очки в оправе прямоугольной формы.

Более детально рассмотреть подозреваемого поможет снимок с камеры. Фото: УМВД России по Амурской области.

- Если вы располагаете информацией, способствующей установлению личности и местонахождения данного гражданина, сообщите об этом по телефонам: 8 (4162) 594105, 8 (4162) 594113, 89638086129, - обратились к жителям Амурской области полицейские.

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