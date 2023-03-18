В Белогорске третьи сутки ищут 14-летнюю девочку

ФОТО: ПСО «Амур»

В Белогорске трое суток не выходит на связь 14-летняя Ксюша. Поисково-спасательный отряд "Амур" все это время ведет поиски подростка.

Зовут юную школьницу Волкова Ксения Николаевна. Она ростом 154 сантиметра, среднего телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы рыжие.

В день пропажи была одета в кофту бело-серого цвета с полосками, брюки цвета хаки и полусапожки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ксении, просят сразу звонить в полицию по номеру 102 или сообщить информацию волонтерам по телефону: 8924-040-21-23.

Напомним, недавно «Комсомольская правда – Благовещенск» писала про мужчину, который сбежал из хирургии с послеоперационными швами. В конце-концов его все-так удалось найти поисково-спасательному объединению. О причинах побега пока неизвестно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.