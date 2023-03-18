В Белогорске на частном подворье погорел жилой дом и хозпостройки

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Белогорске загорелся жилой дом и хозпостройки на частном подворье. Городское пожарно-спасательное подразделение в составе 17 человек ликвидировали возгорание. Помогали тушить пожар четыре специальные машины пожарно-спасательного гарнизона.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области, пожар поздно обнаружили, к тому же местность плотно застроена, из-за чего к очагу было непросто подобраться.

- Через шесть минут после прибытия огнеборцев пожар был локализован, еще через пять минут - ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнем повреждены жилой дом и хозпостройки, расположенные под одной крышей, кровля уничтожена по всей площади. Огнеборцы не допустили распространения огня на рядом стоящие гараж и надворные постройки. Погибших, пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Сейчас проводится доследственная проверка происшествия, на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Причина может заключаться в , аварийном режиме работы электрооборудования

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.