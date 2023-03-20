В Амурской области водитель выехал на лед, авто пошло под воду, а вместе с ним и пассажир, который так и не смог спастись

Амурчанину грозит срок до двух лет. Фото: Павел КЛОКОВ

В Амурской области трое мужчин отправились из поселка Береговой в сторону поселка Хвойный Зейского района по льду, несмотря на запрещающие знаки. Машина провалилась под лед и начала тут же идти на дно, водитель и один из пассажиров спаслись. 65-летний амурчанин, который находился на переднем сидении так и не смог выбраться. Теперь владельца авто обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 20 декабря 2022 года, за это время следователи собрали необходимый объем доказательств, а обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчине придется либо заниматься исправительными или принудительными работами два года, либо ему грозит срок до двух лет.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как из карьера, расположенного недалеко от села Уруша, подняли автомобиль, в котором нашли тела двух местных жительниц. По предварительным данным автомобиль съехал с дороги в песчаный карьер, наполненный водой. В результате происшествия 32-летняя водитель и 48-летняя пассажирка не смогли выбраться и захлебнулись.

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