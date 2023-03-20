В Благовещенске устанавливают треноги для гнездования аистов

Люди стараются привлечь этих прекрасных птиц гнездиться поближе к селу. Фото: amur_birds

18 марта возле села Грибское Благовещенского округа установили треноги для гнездования аистов. Это первые опоры, которые расположили в регионе за пределами участков, предназначенных для сохранения и восстановления природы и животных в Амурской области.

За дело взялись эколог Антон Сасин и волонтеры Всероссийского сообщества охраны природы. Всего разместили две опоры для дальневосточных аистов, так люди стараются привлечь этих прекрасных птиц гнездиться поближе к селу.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о жестоком поступке этих птиц по отношению к своему птенцу. Приморскому фотографу было очень интересно посмотреть, что из себя представляет летом озеро Ханка, которое расположено на границе Приморского края и провинции Хэйлунцзян. До этого Иван Боровков посещал это место только осенью и весной в сезон пролетов птиц. Мужчине удалось запечатлеть множество прекрасных пернатых и даже разыгравшуюся драматическую картину в семействе дальневосточных аистов.

– Я фотографировал охоту болотного хищника – полевого луня, случайно заметил на заднем фоне гнездо с птенцами. Это оказались аисты, расположились на одиноком дереве среди болот. Так и было сделано несколько снимков издали и вблизи с квадрокоптера. Что интересно, в гнезде было три аистенка, а четвертого родители видимо выбросили из гнезда, чтобы прокормить оставшихся. Он лежал неподалеку и почти не подавал признаков жизни.

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