Температура в марте в Благовещенске побила рекорд 1914 года

Иллюстрация из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мартовская погода в Приамурье установила новые рекорды, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на областной гидрометцентр.

Температура вышла на показатель середины апреля, столбики термометров поднялись на 10-16 градусов выше среднестатических норм. Южные районы региона порадуют температурой от +7 до +12 градусов, северным районам повезло чуть меньше: там от +5 до +10 градусов.

Минувшим днем в понедельник, 20 марта, воздух в Благовещенске прогрелся до +12,6 градусов тепла – на два градуса выше, чем установил рекорд столетней давности в 1914 году, уточнили синоптики.

Стоит отметить, уже к 23 марта метеослужбы предрекают Амурской области похолодание. В Благовещенске, например, столбики термометров опустятся до -5 в течение дня, до -10 ночью. Выходные, вероятно, будут теплыми, без осадков.

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