В Благовещенске задержали мужчину, угрожавшего расправой 18-летнему парню из-за 40 тысяч рублей

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В Благовещенске с поличным задержали подозреваемого в вымогательстве: 22-летний амурчанин угрожал расправой 18-летнему знакомому, если тот не отдаст 40 тысяч рублей, сообщили в областном УМВД.

Не совсем ясно, чем руководствовался фигурант – никакого долга у пострадавшего перед мужчиной не было, однако последний требовал кругленькую сумму. Дело дошло до правоохранительных органов: амурчанина задержали в момент, когда 18-летний юноша передавал деньги. Скрутили подозреваемого сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии.

– В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи - лишение свободы на срок до 7 лет, – уточнили в областном УМВД.

Напомним, схожая история произошла в 2021 году в Приамурье.

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