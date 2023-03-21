Золотодобытчик в Приамурье нанес природе ущерб более 280 миллионов рублей

Большинство нарушений специалисты зафиксировали в 2020 и 2021 году. Фото: Министерство природных ресурсов Амурской области.

В Приамурье суд вынес приговор компании-золотодобытчику из-за систематических нарушений, которые привели к сильнейшему загрязнению реки Малый Караурак в Селемджинском районе. Как сообщили в министерстве природных ресурсов Амурской области, ООО «Три П» досрочно лишили лицензии. Общий ущерб, нанесенный природе, составил более 280 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В ведомстве добавили, ООО «Три П» неоднократно предупреждали о серьезных последствиях, но организация не только не принимала соответствующих мер, но и допускала загрязнение реки вновь и вновь. Только в 2020 и 2021 году ущерб от действий злоумышленников составил более 280 миллионов рублей. Золотодобытчик игнорировал письма о возмещении вреда, поэтому на него подавали в суд. Однако даже тогда исковые требования министерства были удовлетворены лишь частично.

Река Малый Караурак в Приамурье. Фото: Министерство природных ресурсов Амурской области.

Привлекали компанию к административной ответственности девять раз, а общая сумма штрафов составила около 950 тысяч рублей. Деятельность юридического лица приостанавливали на 90 суток. Однако эксперты основательно осмотрели материалы министерства на заседании специальной комиссии уже в марте 2023 года.

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