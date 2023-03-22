В амурском поселке не оказалось мест для выгула собак

Для комфорта хозяев и их питомцев предстоит обустроить специальные зоны для прогулок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Проверка по поводу ответственного обращения с животными прошла в поселке городского типа Экимчан в Селемджинском районе Амурской области. Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в населенном пункте отсутствуют оборудованные по всем правилам места для выгула домашних животных.

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории должно быть твердое или комбинированное покрытие и соответствующие таблички. В Экимчане таких зон не нашлось. поэтому природоохранный прокурор Олег Зюбин обратился в суд с иском о возложении на местные власти обязанности оборудовать прогулочные зоны для собак. Суд удовлетворил иск прокурора, но решение еще не вступило в законную силу.

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