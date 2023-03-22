Прокуратура внесла представление мэру Благовещенска после инцидента с обрушением фасада

Обвалившийся фасад. Фото: imameev

В Благовещенске с жилого дома по адресу Новая, 2 рухнули кирпичи, никто не пострадал, но ситуацией заинтересовалась прокуратура. Мэру и Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области внесено представление, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Фасад здания обрушился 20 марта, по счастливой случайности никого поблизости не было, никто не пострадал. В тот день глава города Олег Имамеев приехал на место, а после провел совещание с представителями управляющей компании, Фонда капремонта и прокуратуры. Решение данного вопроса направили отработать внеочередной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что дом построили в 2010 году. Однако в 2017 строительную компанию признали банкротом и здание передали УК «УправДом».

– В нарушение закона об общих принципах организации местного самоуправления администрацией города не принято должных мер на предупреждение и снижение последствий обрушения фасада, – объяснили в ведомстве.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения сроков исполнения контракта по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада дома. Теперь устранение нарушений контролирует прокуратура города.

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