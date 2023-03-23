Жители Благовещенска прошли крестным ходом в честь Албазинской иконы

Амурчане любят эту традицию. Фото: Благовещенская епархия

22 марта в Благовещенске прошел крестный ход в честь праздника Албазинской иконы Божией Матери. Жители и гости города, а также церковнослужители торжественно прошли по маршруту, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Шествие началось на переулке Релочный,15, люди прошли вдоль улиц Комсомольской, Ленина и дошли до улицы Чайковского. Пройти с иконой вызвались несколько десятков амурчан.

– Так люди встречают праздник чудотворной Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть бысть», главной дальневосточной святыни, официальный День единения амурчан, – рассказали в Благовещенской епархии.

В целях безопасности на все время крестного хода на дорогах, где проходил его маршрут, временно ограничили движение транспорта по правой стороне проезжей части. Сотрудники полиции при прохождении колонны поэтапно открывали участки дороги.

Отметим, что мероприятии принимают участие духовенство и прихожане всех храмов региона, монашествующие амурских монастырей, общественные организации и официальные лица. Присоединиться к нему приглашали всех желающих.

Фото: Благовещенская епархия

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