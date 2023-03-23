Во всех школах Тынды появятся специальные кафе в новом учебном году

Школьный кафетерий уже есть в гимназии №2. Фото: Алексей Сухушин

Со дня строительства БАМа прошло 50 лет, правительство Амурской области активно готовится к юбилею. Внимание уделят не только ремонту главной улицы в Тынде и строительству новых объектов, но и образовательным учреждениям. К 1 сентября во всех школах планируют сделать специальные кафе, вместо обычных столовых, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Школьный кафетерий уже есть в гимназии №2, именно с нее будут брать пример для последующих проектов. В таких «кафешках» ребятам назначают дежурства, у них есть красивая форма, а еще меню, выполненное в стиле настоящих заведений. Дети ставят на доске галочки, понравились ли им предложенные блюда.

Также в Тынде планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и универсальным игровым залом. В планах также привести в порядок стадион «БАМ» и Дом культуры «Русь», построить новую скейт-площадку и открыть модельную библиотеку. Ремонт фасадов восьми многоквартирных домов перерастет в фестиваль муралов – больших изображений, которые художники нанесут на стены зданий.

Также в разработке правительства находится вопрос по обновлению автобусного парка города. Отметим, помимо ремонта главной улицы в порядок приведут еще семь участков дорожной сети общей протяженностью более 5 километров.

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