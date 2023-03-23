83 пары из Амурской области зарегистрируют отношения в красивую дату 23.03.23

Подать заявление на заключение брака можно за 12 месяцев до даты торжества.
Фото: Иван Макеев
Свадьба – ответственный шаг для влюбленных пар. И многие хотят официально зарегистрировать свои отношения красиво, поэтому «зеркальные» даты пользуются большим спросом и популярностью у молодожен. В амурской области 23.03.23 появятся 83 новые семьи, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».
Большинство бракосочетаний пройдет в Благовещенске, 26 пар станут мужем и женой. Ксттаи, красивые дату выбрали и жители приморья. Как сообщили в правительстве края, только 23 марта поженятся почти 100 пар
Следует отметить, что свадебный ажиотаж наблюдался в России также и в другие магические даты: 23.02.2023, 22.02.2023 и так далее. Однако некоторые эксперты считают, что браки, заключенные в особенные дни – недолговечны и распадаются чаще других.
Добавим, что подать заявление на заключение брака можно за 12 месяцев до даты торжества во время личного приема в ЗАГСе или же через Госуслуги.
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