В Приамурье завершены поиски пропавшей 14-летней, которая сбежала из приемной семьи

Школьница вернулась к биологической маме. Иллюстрация из архива.

В Белгорске завершены поиски пропавшей 14-летней Ксении В. Девочка сбежала через окно из дома приемной семьи, в которой воспитывалась, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Напомним, по факту пропажи школьницы было возбуждено уголовное дело. 16 марта она бесследно исчезла, и полицейские совместно с отрядом ПСО «Амур» предположили, что девочка может пойти к родной матери. Неизвестно, где Ксения была больше недели (поисковики пока не раскрыли такой информации), однако в итоге догадка оказалась правдой. 24 марта сотрудники МВД обнаружили ее в доме мамы.

У Ксении шесть приемных братьев и сестер. Известно, что родители нашли с ней общий язык, но, видимо, желание быть с биологической семьей оказалось сильнее.

– Мы выезжали и патрулировали, искали ее везде. В поисках очень помогали волонтеры «Дорога добра», ребята – большие молодцы, – сообщили в ПСО «Амур».

Пока остается только гадать, сможет ли девочка окончательно принять новую семью и как выстроит общение с мамой. Без попечительства родителей она осталась в 2021 году.

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