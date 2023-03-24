Новые светофоры появятся на аварийных участках в Благовещенске

Установка начнется в апреле. Фото: Иван МАКЕЕВ

В следующем месяце на четырех участках в Благовещенске начнется установка светофоров. Новые электронные регулировщики появятся на улицах города по просьбе местных жителей. Монтировать светофоры будут на сложных участках, где зачастую происходят ДТП.

По сообщению пресс-службы администрации Благовещенска, мэр Олег Имамеев поручил установить светофоры на следующих участках: по Театральной между переулками Луговым и Садовым, на пересечении Новой – Горького, Горького – Пушкина, Новой – Амурской.

Установка в первых числах апреля начнется с улицы Новой. Здесь смонтируют трехсекционный светофор без табло обратного отсчета. На пересечении Горького и Новой электронный регулировщик будет консольный с табло. На Театральной в районе ЦЭС помимо консольного светофора планируется смонтировать остановочный павильон и модернизировать пешеходный переход. Светофор в районе Горького – Пушкина должен заработать к осени, на остальных участках работы планируется завершить к концу июля.

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