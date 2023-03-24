Родители, сотрудники мэрии и депутаты напишут ЕГЭ по русскому языку в Благовещенске

Родителя сядут за парты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Благовещенска поучаствуют во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проверить свои знания русского языка смогут все желающие. Экзамен назначен на 28 марта, сдать его можно будет на базе четырех образовательных учреждений, сообщает «КП-Благовещенск».

В первую очередь вспомнить школьный курс приглашают родителей выпускников. Важно отметить, экзамен будет проходить по всем стандартам – воспользоваться шпаргалками или подсмотреть ответ в интернете – не получится.

ЕГЭ для взрослых пройдет в образовательных учреждениях в разных районах Благовещенска: Гимназии №25, Лицея №11, школ №№ 2 и 26. Необходима предварительная запись, так как каждая школа сможет в среднем принять до 30 желающих. Кстати, результат экзамена обещают предоставить в тот же день. Более подробную информацию можно узнать, обратившись в администрацию указанных школ.

Помимо родителей во Всероссийской акции поучаствуют представители городской администрации и депутатского корпуса. Также по сообщению пресс-службы мэрии, экзамен в Точке кипения ЕГЭ напишут учителя и участник специальной военной операции и другие.

Напомним, основной период сдачи Единого государственного экзамена для школьников в этом году намечен на конец мая.

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