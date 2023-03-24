Выяснилось, где неделю пропадала 14-летняя девушка в Приамурье, сбежавшая из дома к биологической матери

Девочку искали больше недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 24 марта Ксению В., сбежавшую от приемной семьи, нашли целой и невредимой. Поиски продолжались больше недели: еще 16 марта школьница вылезла из окна в доме опекунов и скрылась. Оказалось, она сбежала к биологической маме, но где же пропадал подросток все это время? Как рассказали в СУ СКР по Амурской области, девушка была у друга в Серышево, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Девочка пряталась там, пока не утихнут поиски, а позже решилась все-таки отправиться к матери, где и ждали сотрудники УМВД. Приемный отец искал дочку вместе с добровольцами. В поисках участвовали волонтеры ПСО «Амур» и участники организации «Дорога добра».

Пока неясно, что решат сотрудники ПДН в отношении девочки. Ее родителей лишили прав на ребенка в 2021 году. Точные причины этого неизвестны.

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