На границе Амурской области и Китая нашли неразорвавшиеся артиллерийские снаряды

Снаряды покрылись ржавчиной. Фото: «Цзиньжи Хэйхэ».

На границе китайского уезда Суньу и Амурской области нашли три артиллерийских снаряда времен японо-китайской войны. Они сильно поржавели, но внутри все еще есть порох, что делает их потенциально опасными для людей. Об этом сообщает Biang.ru со ссылкой на издание «Цзиньжи Хэйхэ».

Удивительную находку 21 марта случайно обнаружили сотрудники одного из сельских кооперативов. Они выкопали их при помощи экскаватора во время работ по укреплению пограничной инфраструктуры.

Снаряды нашли в сотке метров от берега Амура, у колючей проволоки с китайской стороны.

На место сразу же выехали саперы и полиция. Они выяснили, что эти снаряды оказались закопаны здесь в период с 1937 по 1945 год. Длина каждого составляет 31 сантиметр, диаметр – 7.

Напомним, в 2018 году «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что три неразорвавшихся боевых снаряда нашел в лесу амурчанин. Опасную находку он обнаружил возле села Грязнушка. И не замедлил сообщить о бесхозных боеприпасах властям.

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