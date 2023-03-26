Один ребенок погиб, второй в тяжелом состоянии: в Тынде произошло смертельное ДТП

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тынде водитель наехал на двух детей. Один из них скончался, второй находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Амурской области.

По данным следствия, вечером 25 марта водитель на «легковушке» наехал на двух детей на улице Дина Рида в Тынде. Увидев, что пешеходы пострадали, он сразу же скрылся с места аварии. Девочка 10 лет погибла на месте, а 13-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас виновный задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется в совершении преступления по пунктам «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения».

Расследования находится под контролем руководства следкома области.

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