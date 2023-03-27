Приамурье и Алтайский край будут сотрудничать в различных перспективных сферах до 2025 года

Стороны подписали План мероприятий на 2023-2025 года. Фото: правительство Амурской области

Амурская область и Алтайский край подписали План мероприятий до 2025 года. Стороны будут сотрудничать в перспективных сферах, таких как медицина, IT-технологии, туризм и многих других, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Ближайшей точкой сближения станет участие бизнесменов Алтайского края в выставочной части «АмурЭкспоФорума-2023». По словам заместителя председателя правительства Приамурья Павла Пузанова, регионы дружат еще с 2022 года, до этого они активно развивались в экономической и гуманитарной сферах. Теперь совместная работа будет направлена на спортивные и культурные мероприятия, бизнес, деловые переговоры. Со стороны гостей План мероприятий подписал глава алтайской делегации, заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь.

Одним из главных приоритетов в нашем сотрудничестве считаем сферу логистики. Мы в большей степени развернуты на республики центральной Азии и готовы предоставить наш транзитный потенциал для амурских компаний. В свою очередь, для нас большой интерес представляет китайский рынок, – заявил Виталий Владимирович.

Отметим, что официальный визит в Амурской области прошел в течение двух дней. За это время министерство экономического развития и внешних связей региона познакомило гостей с научным и производственным потенциалом региона.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том что власти вновь изменили даты проведения VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. И это уже второй перенос. Дни скорректированы «с учетом графиков проведения международных мероприятий».

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