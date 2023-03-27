В Амурской области построят 10 модульных ФАПов в течение трех лет

За три предыдущих года на работу устроились 26 фельдшеров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приамурье появится десять модульных ФАПов в ближайшие три года. Новые медицинские учреждения откроются в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Селемджинском районах, а также в Ромненском и Завитинском муниципальных округах, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Отметим, на территории Амурской области есть 288 ФАПов, они обслуживают население с численностью более 100 человек. 22 из них работают в местах, где проживает менее 100 амурчан. На данный момент больше всего не хватает медиков в Октябрьской, Михайловской и Ромненской больницах. В целом наличие специалистов в данных медучреждениях составляет 87%.

За три предыдущих года на работу устроились 26 фельдшеров. Специалистам, прибывшим на работу в труднодоступные и отдаленные районы, и в зону БАМа выплачиваются единовременные выплаты в размере трех миллионов рублей. Эта мера позволила привлечь по два фельдшера на ФАПы Тындинской и Зейской больниц.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, в 2021 году в Архаринскую больницу благодаря этим проектам приехали врач терапевт участковый и врач клинико-лабораторной диагностики, причем врач КЛД прибыла в Архару из Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с начала года стали пять врачей и один фельдшер

Медработники трудоустроены в больницы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.