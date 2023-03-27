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НовостиОбщество27 марта 2023 5:48

В Амурской области построят 10 модульных ФАПов в течение трех лет

Всего на территории Приамурья медицинскую деятельность осуществляют 288 ФАПов
Екатерина МАКСИМОВА
За три предыдущих года на работу устроились 26 фельдшеров.

За три предыдущих года на работу устроились 26 фельдшеров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приамурье появится десять модульных ФАПов в ближайшие три года. Новые медицинские учреждения откроются в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Селемджинском районах, а также в Ромненском и Завитинском муниципальных округах, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Отметим, на территории Амурской области есть 288 ФАПов, они обслуживают население с численностью более 100 человек. 22 из них работают в местах, где проживает менее 100 амурчан. На данный момент больше всего не хватает медиков в Октябрьской, Михайловской и Ромненской больницах. В целом наличие специалистов в данных медучреждениях составляет 87%.

За три предыдущих года на работу устроились 26 фельдшеров. Специалистам, прибывшим на работу в труднодоступные и отдаленные районы, и в зону БАМа выплачиваются единовременные выплаты в размере трех миллионов рублей. Эта мера позволила привлечь по два фельдшера на ФАПы Тындинской и Зейской больниц.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, в 2021 году в Архаринскую больницу благодаря этим проектам приехали врач терапевт участковый и врач клинико-лабораторной диагностики, причем врач КЛД прибыла в Архару из Иркутска.

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