В Амурской области зарегистрировали первые лесные пожары

Отметим, нарушителям требований пожарной безопасности грозит крупный штраф. Фото: Иван Макеев

В Приамурье начался пожароопасный сезон, 26 марта лес загорелся в Архаринском округе и в Свободненском районе, огонь удалось потушить. А 27 числа в Ромненском округе в девяти километрах от реки Большой Кунгуль пламя вспыхнуло и продвинулось на семь гектаров, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности также рассказали, что пожарные работают на тушении возгораний сухой травы. За прошедшие сутки на территории Приамурья зафиксировали 25 термоточек, из которых 20 подтвердились как палы сухой растительности.

Отметим, нарушителям требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит большой штраф. Для местных жителей он составит 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц – 60-90 тысяч, для юридических лиц – от 600 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Напомним, однажды от лесных пожаров в Приамурье пострадало девять сел. В огне погибли два человека, сгорело около сотни домов. Без крыши над головой остались больше 200 человек.

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