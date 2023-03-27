В Приамурье сожгли почти тонну брюшек лосося, привезенных из Фарерских островов

Всю потенциально опасную продукцию сожгли. Фото: Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

В Амурской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили почти тонну замороженной рыбы, которая могла нанести сильный вред здоровью человека. Вес потенциально опасных брюшек лосося составлял 975 килограммов. Специалисты сожгли всю продукцию с поддельными сертификатами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как сообщили в ведомстве, в середине марта на станции «Благовещенск» прошел осмотр вагона-термоса, следовавшего от станции «Волковская» из Санкт-Петербурга. Специалисты установили, что замороженная рыба поступила по поддельным сертификатам, выданным в середине февраля, из Фарерских остров. Индивидуальный предприниматель нелегально провозил опасную продукцию на территорию России через третью страну.

Всю рыбу сожгли в конце марта. Фото: Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

В присутствии полиции груз поместили на хранение, а организации выдали предписание о необходимом уничтожении рыбной продукции. В конце марта индивидуальный предприниматель выполнил требование и сжег почти тонну брюшек лосося.

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