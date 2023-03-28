До 13 градусов тепла ожидается в Амурской области 28 марта

Температура воздуха на севере региона ночью составила -11…-6°С. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 28 марта, в Амурской области ожидается день без осадков, переменная облачность. Об этом сообщает местный Гидрометцентр. По данным синоптиков, ветер возьмет направление с юга и юго-запада, ночью 2 – 7 метров в секунду, днем порывы будут достигать 12 метров в секунду. Подробнее о погоде в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Температура воздуха на севере региона ночью составила -11…-6°С, местами до -16°С. На юге -7…-2°С. Днем на севере значения плюсовые: 4-9 градусов тепла, на юге +8…+13°С.

В Благовещенске малооблачно и без осадков. Ветер возьмет направление с юго-запада, ночью скорость будет достигать 1 – 6 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составила -5…-3°С, днем столбики термометров покажут +11…+13°С.

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