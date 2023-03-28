В Приамурье снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Меньше стали болеть взрослые и дети. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Роспотребнадзоре рассказали о снижении заболеваемости населения Амурской области гриппом и ОРВИ. Меньше стали обращаться с данным недугом к врачам не только взрослые, но и дети, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

За неделю зарегистрировали 3 979 случаев ОРВИ у амурчан, это меньше, чем за предыдущие семь дней на 226 обращений, и ниже недельного эпидемического порога на 30,3%. При этом на 13 административных территориях отмечен рост числа заболевших. Больше всего людей жалуются на недомогание на территории Тынды (на 93,3 %), Белогорска (в два раза) и Белогорского района.

Среди взрослого населения заболеваемость снизилась на 73 случая (на 6,9 %), зарегистрировано 1 966, эпидемический порог превышен на 15,1 %. Среди детей отмечено 2 013 обращений, что меньше, чем на прошлой неделе, на 153 случая (на 7,1 %). Рост заболеваемости наблюдался в возрастной группе 3-6 лет. Эпидемический порог не превышен.

Гриппом тоже стали болеть куда меньше. Всего зарегистрировано 18 случаев, а это на 42% меньше, чем на прошлой неделе. С начала эпидемического сезона в Амурской области зарегистрировано 1 163 случая.

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