Студентка, проживающая в Китае, тратит чуть больше минуты на путь до университета в Благовещенске

Видео вызвало ажиотаж среди подписчиков девушки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Студентка из Китая, которая учится в одном из университетов Благовещенска, в популярном в КНР сервисе микроблогов «Weibo» поделилась роликом, в котором показала, сколько времени у нее занимает поездка из дома до России. Видео вызвало ажиотаж среди ее подписчиков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

– Сейчас я выйду из этого иммиграционного зала, пересеку 700 метров реки Хэйлунцзян (Амур) и через две минуты буду в России, – рассказывает девушка.

После этих слов она садится в автобус, засекает время с помощью секундомера и через 1 минуту 30 секунд.

– Мы довольно близко к границе, мне еще доходят сообщения из Китая. Если постараться, можно подключиться к домашнему WiFi.

В комментариях под видео некоторые подписчики девушки отметили, что они добираются до университета дольше (ролик с русскими субтитрами опубликовали в Telegram-канале «Амур-Китай»).

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