Снег с дождем ожидается в Амурской области 29 марта

Панорама Благовещенска. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 29 марта, на севере Амурской области ожидается облачная, но с прояснениями погода. Вероятные небольшие и умеренные осадки. По югу – переменно облачно и тоже местами снег и мокрый снег с дождем. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ночью ветер возьмет направление с юго-запада, скорость составит 2-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью -3…+2°С, на крайних северных районах -8…-13°С. Днем на севере области +5…+10°С, на юге: +10…+15°С.

В Благовещенске переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Днем направление сменится на западное, 3-8 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составила +1…+3°С, днем ожидается потепление до 13 градусов тепла.

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