Из жизни ушла глава амурского УФНС Светлана Глущенко

Фото: УФНС России по Амурской области

В Благовещенске скончалась руководитель налоговой службы Амурской области Светлана Глущенко. Ей был 41 год, она ушла из жизни в понедельник, 27 марта. Смерть зафиксировали в больнице, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Светлана Александровна родилась 4 апреля 1981 года в поселке Серышево Серышевского района Амурской области. В 2003 году окончила Дальневосточный государственный аграрный университет, где изучила бухгалтерский учет, анализ и аудит. В 2005 окончила Московскую академию и получила диплом юриста.

В налоговых органах Амурской области работала с 2003 года. Уже к 2011 году Светлана стала ведущим специалистом-экспертом отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства. А также замещала начальника контрольного отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС. С января 2015 года по май 2019 была в должности замруководителя.

Ведомство Светлана Глущенко возглавляла с мая 2019 года. У нее был ряд правительственных наград и почетных званий: в 2014 году награждена благодарностью руководителя ФНС России, в 2018 году – почетной грамотой ФНС России, в 2020 году – памятной медалью Федеральной налоговой службы «30 лет налоговых органов Российской Федерации», знаком отличия «Почетный работник ФНС России», благодарностью Федеральной таможенной службы, в 2021 году – медалью Федеральной налоговой службы «За безупречную службу» второй степени.

Прощание со Светланой состоится в четверг, 30 марта. С 13:00 до 15:00 в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в переулке Релочном.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Светланы Александровны.

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