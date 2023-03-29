Водителя, из-за которого погибла десятилетняя девочка в Тынде, заключили под стражу

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области избрали меру пресечения водителю, который сбил двух детей в Тынде. Кроме того, расследование уголовного дела под свой контроль взял председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области, меру пресечения мужчине избрали в понедельник, 27 марта. Под стражей он проведет два месяца.

Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СУ СК России Станиславу Белянскому доложить о результатах расследования уголовного дела по пунктам «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Напомним, что об этой аварии «Комсомолка» писала ранее. Произошла она в субботу, 25 марта. В Тынде на улице Дина Рида мужчина сбил двух детей и скрылся с места преступления. Девочка скончалась на месте, а мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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