В Благовещенске суд отправил больного туберкулезом на принудительное лечение

Мужчина заболел в 2016 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Благовещенске местного жителя судили из-за его отказа вылечить опасное заболевание. Мужчина заболел туберкулезом еще 7 лет назад, но за все это время несколько раз сбегал с диспансера и не открывал двери медикам. Теперь ему предстоит находиться под присмотром врачей против его воли. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе суда, главврач Амурского областного противотуберкулезного диспансера обратился в суд с иском, что мужчина болен заразной формой туберкулеза и может быть опасен для здоровья и жизни окружающих. В ведомстве сообщили, что в 2016 году он прибыл из мест лишения свободы, где болел туберкулезом легких. Болезнь начала прогрессировать спустя четыре года. Его поставили на учет и направили на лечение, однако больной дважды сбегал из диспансера. Застать безответственного пациента дома врачам не удавалось, ведь, по словам его соседа, в квартире мужчина давно не появлялся.

Благовещенец продолжал игнорировать лечение, специально усугублять свое здоровье и подвергать опасности окружающих. Именно поэтому в феврале 2023 года врачебная комиссия решила судиться с больным, чтобы отправить его на лечение против его воли.

Суд поддержал сторону врачей и решил госпитализировать мужчину в принудительном порядке для обязательного обследования и прохождения полного курса лечения от туберкулеза. Решение обращено к немедленному исполнению.

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