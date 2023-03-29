В Прогрессе будут судить начальника из-за гибели сотрудника от удара током

Начальник допустил, чтобы ветки возле электрических проводов под напряжением спиливал сотрудник без образования и разрешения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приамурье руководителя муниципального учреждения в поселке Прогресс осудят из-за гибели сотрудника от удара током на рабочем месте. За несоблюдение требований охраны труда, повлекших смерть человека, ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как сообщили в СУ СК РФ по Амурской области, трагедия произошла в августе 2022 года в поселке Прогресс на улице Советской. Обвиняемый допустил к работе на высоте с электрической установкой 39-летнего сотрудника без специального образования и разрешения. Мужчина спиливал ветки деревьев над электрическими проводами, как вдруг он случайно задел провод под напряжением. От удара током рабочий скончался на месте происшествия.

В ближайшее время суд вынесет приговор начальнику учреждения по части 2 статьи 143 УК РФ. Ему могут грозить принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок, а также запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

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