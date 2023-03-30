Набережная Амура в Благовещенске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшей ночью, 30 марта, в Амурской области отмечалась переменно-облачная погода, на севере региона небольшие и умеренные осадки – снег и мокрый снег. На юге области почти без осадков. Ветер взял направление с северо-запада, 5-10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает местный Гидрометцентр. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

Ночью температура воздуха на севере Амурской области составила -3…-8°С, по крайним районам -10…-15°С, на юге -1…-6°С. Днем синоптическая ситуация изменится: +8…+13°С, на северо-востоке региона до +5°С. По данным синоптиков, в области переменно облачно, в отдельных районах мокрый снег. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

В Благовещенске ночью наблюдалась небольшая облачность, днем уже малооблачно и без осадков. Ветер возьмет направление с северо-запада, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составила -2…0°С, днем +11…+13°С.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.