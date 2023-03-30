В Амурской области потоки воды размыли несколько важных участков дороги

Размыв был зафиксирован 29 марта. Фото: принтскрин видео.

В Свободненском районе Амурской области из-за сильного потока воды размыло несколько участков дороги. Проезд оказался заблокирован на трассе от города Свободный до села Талали. Еще одна траншея появилась перед селом Сукромли, сообщает «КП – Благовещенск».

– Дорогу на одном из участков направлением Свободный-Талали окончательно размыло, проехать никто не может, стоят машины. Дорожники так ничего и не сделали, а обещали, – сетуют местные жители.

Как рассказали в региональном минтрансе, размыв был зафиксирован 29 марта. Работники подрядной организации ООО «ДЭП 191» приступили к засыпке промоины, на месте дежурит спецтехника. Проезд планируется восстановить в течение дня.

По словам местных жителей, поток воды образовался недавно из-за того, что дорожники изменили рельеф местности. Ранее воду в этих краях не замечали.

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