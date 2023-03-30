В Амурской области ввели особый противопожарный режим

За нарушение правил жители могут получить штраф или уголовное наказание. Фото: ТК OrlovAmur

Большинство районов и округов Амурский области попали под особый противопожарный режим, сообщает «КП – Благовещенск». На их территории запрещено жечь траву, мусор и разводить костры.

Как рассказали в региональной администрации, под ограничения попали 20 муниципалитетов: Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский округа, Константиновский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Свободненский районы и Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Свободный, а также ПГТ Прогресс и Циолковский.

За нарушение правил жители могут получить штраф, в более тяжелых случаях – уголовное наказание.

– Наша главная задача – защитить людей и леса от огня и страшных последствий. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы — более 1000 специалистов и 252 единиц техники. Быстро выявить очаги в том числе нам помогают беспилотники, они же обнаруживают нарушителей, – отметил губернатор Василий Орлов.

С начала сезона в Амурской области зарегистрировано восемь природных пожаров. Специалистам удалось поймать шестерых виновников возгораний.

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