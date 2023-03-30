Прокуратура проводит проверку по факту размытия участка дороги в Амурской области

Трассу разрушила талая вода. ФОТО: Прокуратура Амурской области

Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту размытия участка дороги «Свободный-Талали». По данным ведомства, трассу разрушила талая вода, из-за чего движения транспорта оказалось заблокировано, сообщает «КП – Благовещенск».

– В связи с несвоевременным принятием мер к ликвидации последствий прокуратурой в ГКУ «Амурупрадор» внесено представление. Городской прокуратурой скоординировано с ООО «ДЭП-191» (подрядной организацией, выполняющей работы на основании контракта с ГКУ «Амурупрадор») проведение работ по восстановлению дорожного полотна, – отметили в прокуратуре.

На место выезжал заместитель городского прокурора Максим Пермяков и проконтролировал ход выполнения работ.

Ранее издание писало, что под удар течений также попал и другой участок дороги под селом Сукромли. Из-за провалов в земле автомобили не смогли проехать в конечные пункты. К слову, прежде местные жители не замечали размывов в этих районах.

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