Горожане на набережной реки Амур. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшей ночью пятницы, 31 марта, температура воздуха в Амурской области ночью составила 0…-5°С, местами до 10 градусов мороза. Ветер взял направление с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем ожидается потепление до +11…+16 градусов, местами +5…+10°С. Об этом сообщает областной гидрмоетцентр. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Днем порывы ветра будут достигать до 5-10 метров в секунду, небольшая облачность, без осадков. В Благовещенске ясно, температура воздуха ночью составила 0…-2°С, днем ожидается до 17 градусов тепла. Ветер ночью был слабый юго-восточный, днем 5-10 метров в секунду.

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