В Благовещенске стоимость проезда на автобусе подешевеет до 31 рубля

Так как проект запускают впервые, специалисты посмотрят, будет ли он пользоваться популярностью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заявил, что в городе с первого июня подешевеет проезд на автобусе. Нововведения связаны с вступлением в силу транспортной реформы. Амурчане смогут оплачивать поездки специальной картой, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Так как проект запускают впервые, специалисты посмотрят, будет ли он пользоваться популярностью. А уже исходя из результатов думать продлевать его или нет.

– Виртуальная карта, сгенерированная на сайте, будет бесплатной. Выгодна она будет, конечно, тем, кто пользуется автобусами постоянно. Школьникам можно привязать ее к карте «Пионер», что тоже удобно. Это не абонемент, просто пополняете счет удобным для себя способом, – объяснил глава столицы Амурской области.

Отметим, что расчет наличными и по банковской карте останется прежним – 34 рубля. Также скидка на проезд не предусмотрена только для автобуса № 1Э, за исключением поездок в границах Белогорья, а также на участке маршрута Белогорье – Мухинка – Белогорье.

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