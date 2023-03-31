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НовостиОбщество31 марта 2023 2:30

В Благовещенске стоимость проезда на автобусе подешевеет до 31 рубля

С 1 июня в городе запустят единую транспортную карту
Екатерина МАКСИМОВА
Так как проект запускают впервые, специалисты посмотрят, будет ли он пользоваться популярностью.

Так как проект запускают впервые, специалисты посмотрят, будет ли он пользоваться популярностью.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заявил, что в городе с первого июня подешевеет проезд на автобусе. Нововведения связаны с вступлением в силу транспортной реформы. Амурчане смогут оплачивать поездки специальной картой, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Так как проект запускают впервые, специалисты посмотрят, будет ли он пользоваться популярностью. А уже исходя из результатов думать продлевать его или нет.

– Виртуальная карта, сгенерированная на сайте, будет бесплатной. Выгодна она будет, конечно, тем, кто пользуется автобусами постоянно. Школьникам можно привязать ее к карте «Пионер», что тоже удобно. Это не абонемент, просто пополняете счет удобным для себя способом, – объяснил глава столицы Амурской области.

Отметим, что расчет наличными и по банковской карте останется прежним – 34 рубля. Также скидка на проезд не предусмотрена только для автобуса № 1Э, за исключением поездок в границах Белогорья, а также на участке маршрута Белогорье – Мухинка – Белогорье.

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